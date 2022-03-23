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«Авангард» уступил «Металлургу» в третьей игре полуфинала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Авангард»

«Авангард» потерпел первое поражение от «Металлурга» в третьей игре серии полуфинала Восточной конференции, омичи проиграли со счетом 2:5.

Третья игра серии прошла на площадке «Авангарда» в Балашихе. Счет, как и в предыдущих играх, открыли «ястребы», забил Корбэн Найт, реализовав большинство. Команды ушли на перерыв со счетом 0:1.

Уже во втором периоде расстановка сил поменялась. Сначала счет сравнял Николай Голдобин, вскоре еще одну шайбу в ворота Шимона Грубеца отправил Андрей Чибисов. Второй период завершился преимуществом «магнитки», счет — 2:1.

Третий период оказался самым результативным, где в общей сложности было забито четыре шайбы. Голдобил отправил в ворота «Авангарда» еще две шайбы, оформив хэт-трик в матче. Второй гол ястребов на счету Никиты Сошникова. Финальную шайбу «Металлурга» забил Анатолий Никонцев.

Третий матч между «Авангардом» и «Металлургом» завершился со счетом 2:5. Счет в серии — 2:1 в пользу омичей, ястребы дважды одержали победу на выезде (8:1 и 7:5). В плей-офф команды играют до четырех побед, следующая игра пройдет в Балашихе 24 марта, затем серия вернется в Магнитогорск.

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Сибирь #Омск #Хоккей
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