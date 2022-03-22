Машины дешевле 10 млн рублей перестали быть роскошью

Госдума одобрила в финальном третьем чтении законопроект, который повысил с 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей планку стоимости автомобилей, облагающихся повышенным транспортным налогом, сообщается на официальном сайте парламента.

Прежняя отметка в 3 миллиона рублей была установлена еще в момент введения автомобильного налога на роскошь — в 2014 году. Согласно информации аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой машины в России с того момента выросла более чем на 80%.

Реестр автомобилей попадающих под действие налога на роскошь ведет Минпромторг России. По прежним правилам иномарки стоимостью от 3 миллионов рублей и выше облагались ставкой с повышающими коэффициентами (от 1,1 до 3) в зависимости от цены.

Максимальный тройной налог накладывался на машины стоимость от 10 миллионов рублей, возраст которых не превышает десять лет.