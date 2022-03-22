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Машины дешевле 10 млн рублей перестали быть роскошью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума одобрила в финальном третьем чтении законопроект, который повысил с 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей планку стоимости автомобилей, облагающихся повышенным транспортным налогом, сообщается на официальном сайте парламента.

Прежняя отметка в 3 миллиона рублей была установлена еще в момент введения автомобильного налога на роскошь — в 2014 году. Согласно информации аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная стоимость новой машины в России с того момента выросла более чем на 80%.

Реестр автомобилей попадающих под действие налога на роскошь ведет Минпромторг России. По прежним правилам иномарки стоимостью от 3 миллионов рублей и выше облагались ставкой с повышающими коэффициентами (от 1,1 до 3) в зависимости от цены.

Максимальный тройной налог накладывался на машины стоимость от 10 миллионов рублей, возраст которых не превышает десять лет.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...