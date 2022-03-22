Бабушке пришлось ползти по лестнице больницы со сломанной ногой

Видео, на котором бабушка со сломанной ногой ползла на второй этаж Тогучинской центральной районной больнице Новосибирской области, чтобы сделать рентген, вызвало негодование в соцсетях.

«В Новосибирской области, а конкретнее в Тогучинской центральной районной больнице, людям, которым нужно сделать рентген-снимок, приходится вот таким образом подниматься на второй этаж. Лифта нет, помощи от медицинских работников нет», — говорится в описании к видео, на котором бабушка ползет по ступенькам.

Под видеороликом в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», новосибирцы оставили множество комментариев. Многие были возмущены размещением рентгена на втором этаже, кто посчитал, что автор ролика должен был помочь бабушке, а не снимать ее.

Кроме того, пользователи отметили, что такая ситуация не единичная. Например, рентген на втором этаже есть также в поликлинике №19 в Первомайском районе Новосибирска.

Реакция Минздрава

В комментариях под видео представитель Минздрава Новосибирской области привел комментарий администрации Тогучинской ЦРБ о том, что в здании поликлиники 1974 года постройки лифт действительно не предусмотрен.

Перенести рентген на первый этаж конструктивно и технически невозможно. Принято решение пристроить лифт, работы запланированы на 2024 год.

«Когда требуется сделать снимок маломобильному пациенту, с транспортировкой его на второй этаж помогают родственники. Если такой возможности нет, пациент обращается за помощью к медицинскому персоналу. В таком случае снимок делают либо с помощью мобильного рентгеновского аппарата, либо сотрудники больницы помогают пациенту подняться на второй этаж», — отмечается в ответе.

Также в больнице пояснили, что пациентку сопровождали два человека, но они и сами не помогли ей, и за помощью к персоналу больницы не обратились.