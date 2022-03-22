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Бабушке пришлось ползти по лестнице больницы со сломанной ногой

Источник:
Sibnet.ru
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Видео, на котором бабушка со сломанной ногой ползла на второй этаж Тогучинской центральной районной больнице Новосибирской области, чтобы сделать рентген, вызвало негодование в соцсетях.

«В Новосибирской области, а конкретнее в Тогучинской центральной районной больнице, людям, которым нужно сделать рентген-снимок, приходится вот таким образом подниматься на второй этаж. Лифта нет, помощи от медицинских работников нет», — говорится в описании к видео, на котором бабушка ползет по ступенькам.

Под видеороликом в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», новосибирцы оставили множество комментариев. Многие были возмущены размещением рентгена на втором этаже, кто посчитал, что автор ролика должен был помочь бабушке, а не снимать ее.

Кроме того, пользователи отметили, что такая ситуация не единичная. Например, рентген на втором этаже есть также в поликлинике №19 в Первомайском районе Новосибирска.

Реакция Минздрава

В комментариях под видео представитель Минздрава Новосибирской области привел комментарий администрации Тогучинской ЦРБ о том, что в здании поликлиники 1974 года постройки лифт действительно не предусмотрен.

Перенести рентген на первый этаж конструктивно и технически невозможно. Принято решение пристроить лифт, работы запланированы на 2024 год.

«Когда требуется сделать снимок маломобильному пациенту, с транспортировкой его на второй этаж помогают родственники. Если такой возможности нет, пациент обращается за помощью к медицинскому персоналу. В таком случае снимок делают либо с помощью мобильного рентгеновского аппарата, либо сотрудники больницы помогают пациенту подняться на второй этаж», — отмечается в ответе.

Также в больнице пояснили, что пациентку сопровождали два человека, но они и сами не помогли ей, и за помощью к персоналу больницы не обратились.

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Сибирь #Новосибирск #Здоровье
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