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Замглавы МИД России заявил об угрозе разрыва отношений с США

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Balk/ MSC / CC BY 3.0 de

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас поставлены на грань разрыва.

«Передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва», — цитирует «Интерфакс» Рябкова.

По его словам, чтобы удержать отношения от полного развала, США должны «остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями». «Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, она, безусловно, правильная. Им просто нужно. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — указал дипломат.

Он заявил, что «пока же мы видим нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной». Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией», — подчеркнул Рябков.

Президент США Джо Байден 24 февраля заявил, отвечая на просьбу охарактеризовать отношения США и РФ, что «в настоящее время можно сказать, что отношения - полностью разорванные».

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Fazar

Вот так держать деньги за границей и вкладывать в ценные бумаги. И никто с центробанка не понесет ответственности?

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!