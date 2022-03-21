Игровой процесс Atomic Heart попал на видео

Студия Mundfish опубликовала видеоролик с игровым процессом Atomic Heart, он опубликован в Discord-канале разработчиков.

На обнародованных кадрах главный герой сражается с роботами, которые испускают огромные электрические разряды. Такие противники уже попадали на видео студии, однако прежде они атаковали протагониста в ближнем бою.

Atomic Heart станет доступна в последнем квартале 2022 на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра получит поддержку технологий трассировки лучей и DLSS от NVIDIA, а также разрешения 4К.

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События Atomic Heart разворачиваются в альтернативном Советском Союзе, который после Второй мировой войны освоил производство разнообразных роботов. Главному герою предстоит устранить последствия масштабной аварии, которые угрожают всему миру.