НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игровой процесс Atomic Heart попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
174 0
Фото: © Mundfish

Студия Mundfish опубликовала видеоролик с игровым процессом Atomic Heart, он опубликован в Discord-канале разработчиков.

На обнародованных кадрах главный герой сражается с роботами, которые испускают огромные электрические разряды. Такие противники уже попадали на видео студии, однако прежде они атаковали протагониста в ближнем бою.

Atomic Heart станет доступна в последнем квартале 2022 на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра получит поддержку технологий трассировки лучей и DLSS от NVIDIA, а также разрешения 4К.

События Atomic Heart разворачиваются в альтернативном Советском Союзе, который после Второй мировой войны освоил производство разнообразных роботов. Главному герою предстоит устранить последствия масштабной аварии, которые угрожают всему миру.

Еще по теме
Киберспортсменов из России лишили Apex Legends и FIFA 22
Российских игроков лишили S.T.A.L.K.E.R. 2
Анонсирована новая игра Call of Duty
Вышла игра Elden Ring
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Неоднородная погода ожидается в Забайкалье
Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет
Красноярские проститутки повысят цены
Ученые НГУ заменят иностранные волокна для авиации
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Байден публично оскорбил Путина
МИД оценил вероятность исключения России из ООН
Российская авиация уничтожила дивизион С‑300 на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль объяснил отказ от прекращения огня в ходе переговоров
Boeing со 132 людьми на борту разбился в Китае
Суд рассмотрит признание Meta экстремистской организацией
Торговля с Европой оказалась для России важнее Китая
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
39
Байден публично оскорбил Путина
28
Цены на рис и гречку показали рекордный рост
Sibnet.Ru