НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Медведев пообещал, что коллапса в экономике России не будет

Источник:
Sibnet.ru
370 10
Фото: © Пресс-служба президента России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что коллапса в экономике России из-за санкций не будет. Он объяснил уверенность в этом возможностями страны.

«У нас есть все возможности для собственного развития. Во многом ранее введенные санкции пошли нам только на благо, заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоемких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства», — написал Медведев в своем «телеграм-канале»

По его словам, «у России много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки». «Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны», — отметил зампред Совбеза.

Он напомнил, что «правительство уже приняло оперативные решения для поддержки людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора».

«В общем, коллапса в экономике не будет», — заверил Медведев.
Еще по теме
ЕС захотел изъять имущество россиян и передать его Украине
Роскачество предупредило о новом способе кражи данных банковских карт
Оформить онлайн: как получить налоговый вычет в 2022 году
Санкции против России ослабят позиции доллара
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Ведущая НТВ покинула Россию из‑за страха перед руководством
Байден публично оскорбил Путина
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

VALGOR

Учись Путин, как надо с оппозицией бороться)

VALGOR

Каналы закрыл, партии запретил, "истинный демократ"...

VALGOR

Во первых кто решил что эти партии "пророссийские"??? Ты что ли??? Смешно просто)))) А ни кого бить не...

Disobedient

Что тоже тебе, человек без родины и флага? Я хотя бы на родине живу. А не уполз куда-то скуля и плача...
Sibnet.Ru