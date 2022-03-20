Медведев пообещал, что коллапса в экономике России не будет

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден, что коллапса в экономике России из-за санкций не будет. Он объяснил уверенность в этом возможностями страны.

«У нас есть все возможности для собственного развития. Во многом ранее введенные санкции пошли нам только на благо, заставили активнее развивать импортозамещение во всех отраслях, в том числе наукоемких, разрабатывать новые технологии, продукты и лекарства», — написал Медведев в своем «телеграм-канале»

По его словам, «у России много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии, странах Африки». «Это огромный, перспективный рынок, при этом не раздираемый такими противоречиями, как в Европе. Плоды этого партнерства и сотрудничества более чем очевидны», — отметил зампред Совбеза.

Он напомнил, что «правительство уже приняло оперативные решения для поддержки людей и экономики: социальные выплаты, дофинансирование высокотехнологичных отраслей, сельского хозяйства, банковского сектора».

«В общем, коллапса в экономике не будет», — заверил Медведев.