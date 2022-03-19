Филолог объяснил нежелание людей склонять Кемерово

Жители предвзято относятся к названиям своих городов, и поэтому не желают их склонять, объяснил на лекции в Новосибирске главред «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов.

Географические названия на –ово,-ева, такие как Пулково, Кемерово, склоняются согласно правилам русской орфографии. Но местным жителям часто это не нравится.

«Для человека и название города родное. Думает, почему лингвисты приходят и заставляют склонять название города. Но это тоже слова, и они подчиняются правилам орфографии», — сказал Пахомов.

Как правильно писать новые слова?

Город получил название по деревне Кемерово, названной от фамилии первопереселенцев Кемеровых. По другой версии, в основе названия лежит тюркское слово кемер — «обрыв, берег, утес».