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Филолог объяснил нежелание людей склонять Кемерово

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Жители предвзято относятся к названиям своих городов, и поэтому не желают их склонять, объяснил на лекции в Новосибирске главред «Грамота.ру», член Орфографической комиссии РАН Владимир Пахомов.

Географические названия на –ово,-ева, такие как Пулково, Кемерово, склоняются согласно правилам русской орфографии. Но местным жителям часто это не нравится.

«Для человека и название города родное. Думает, почему лингвисты приходят и заставляют склонять название города. Но это тоже слова, и они подчиняются правилам орфографии», — сказал Пахомов.

Как правильно писать новые слова?

Город получил название по деревне Кемерово, названной от фамилии первопереселенцев Кемеровых. По другой версии, в основе названия лежит тюркское слово кемер — «обрыв, берег, утес».

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Очаков

Это вы лизать привыкли, а человек просто выразил своё личное оценочное мнение.

korvinsS

Их много раз предупреждали не идите на восток и они сами обещали что не пойдут и постоянно врали.
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