Женщина разогналась на кладбище в Кузбассе и погибла

Водитель разогналась на кладбище в Новокузнецке и врезалась в дерево, погибли двое, сообщила пресс-служба полиции Кузбасса.

Предварительно установлено, что 38-летняя женщина на Haval F7 ехала по территории Кузнецкого кладбища, не выбрав безопасную скорость. Она не справилась с управлением и врезалась в дерево на обочине.

В результате ДТП водитель и ее 43-летняя пассажирка скончались на месте. Еще одна 30-летняя пассажирка получила травмы, ей оказана разовая медицинская помощь, от госпитализации женщина отказалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.