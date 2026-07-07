Сын алтайского бизнесмена осужден за смерть троих в ДТП в Новосибирске

Сын крупного алтайского бизнесмена, основателя компании «Геркулес» 19-летний Никита Заставнюк, устроивший в центре Новосибирска аварию с тремя погибшими в марте 2025 года, отправится в колонию-поселение на восемь лет, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Смертельная авария произошла в ночь на 27 марта 2025 года в центре Новосибирска. BMW X6 под управлением Заставнюка на большой скорости вылетел на красный свет на перекрестке Красного проспекта с улицей Гоголя и врезался в автомобиль Hyundai Solaris. У водителя были признаки опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования после аварии.

Два пассажира Hyundai 17 и 25 лет погибли на месте. Трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Впоследствии скончался еще один пострадавший. Двоим выжившим причинен тяжкий вред здоровью.

Центральный районный суд признал водителя виновным по пункту «а» части 6 статьи264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Он восемь лет проведет в колонии-поселении.

Заставнюк — сын крупного алтайского предпринимателя Сергея Заставнюка, основателя холдинга «Геркулес», занимающегося производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Выручка в 2023 году составила более 3 миллиардов рублей, чистая прибыль порядка 230 миллионов рублей. Фирмы отца после его смерти перешли сыну.

Автомобиль, попавший в ДТП, принадлежит «Геркулесу». За 2025 год на машине значатся несколько штрафов за превышение скорости на общую сумму 4,5 тысячи рублей.