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Уснувшая за рулем девушка спровоцировала ДТП с детским автобусом

Источник:
Sibnet.ru
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Опрокинувшийся на трассе в Красноярском крае автобус
Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП, когда перевозивший детей автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае, инцидент спровоцировала девушка на встречке, уснувшая за рулем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, водитель автобуса Hyundai направлялся из детского лагеря по автодороге «Саяны». На 33-м километре навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием.

По словам автомобилистки, она уснула за рулем. В салоне автобуса находились 27 детей. За медицинской помощью обратился один из них, а также сопровождающий.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на два года), сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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ЧП #ДТП #Красноярск
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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...

_ASUS__

до последнего украинца само собой

DEMON01

Уймись , уже четыре зимы прошло, а воз и ныне там.