Уснувшая за рулем девушка спровоцировала ДТП с детским автобусом

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП, когда перевозивший детей автобус опрокинулся на трассе в Красноярском крае, инцидент спровоцировала девушка на встречке, уснувшая за рулем, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, водитель автобуса Hyundai направлялся из детского лагеря по автодороге «Саяны». На 33-м километре навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием.

По словам автомобилистки, она уснула за рулем. В салоне автобуса находились 27 детей. За медицинской помощью обратился один из них, а также сопровождающий.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на два года), сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.