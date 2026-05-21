Российский миллиардер погиб в ДТП

Миллиардер и бывший совладелец «Балтийской топливной компании» Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области.

53-летний бизнесмен не справился с управлением мотоцикла Triumph Bonneville Т120, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Haval. Смерть наступила до приезда медиков, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Полиция проводит проверку по факту ДТП с летальным исходом, которое произошло на 49 километре автодороги «Пески-Сосново-Подгорье» в Приозерском районе, уточнила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

Смирнов — крупный петербургский предприниматель, ключевой фигурой в бизнесе которого была группа «Балтийская топливная компания». Группа занимались бункеровкой судов в Большом порту Санкт-Петербурга и перевалкой нефтепродуктов.

Предприниматель в 2024 году занял 108-е место в «Рейтинге миллиардеров» по версии издания «Деловой Петербург», его состояния оценили в 7,79 миллиарда рублей.