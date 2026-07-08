Въезд транзитных фур в Кемерово ограничили для безопасности

Власти Кузбасса вели ограничение на въезд транзитных большегрузных машин в Кемерово ради безопасности, сообщил глава региона Илья Середюк.

Только грузовики с путевыми листами от кемеровских предприятий смогут заехать в город с 8 июля. Въезжающие грузовики будут проходить досмотр на постах, которые размещены на каждом из шести основных въездов в город. Также введен запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий.

По его Середюка, два года назад для объезда открыли Северо-Западный обход, но до сих пор через город проходила «существенная часть» транзитных фур, что «создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились еще и риски безопасности — в том числе атак БПЛА».

Обеспечивать порядок и соблюдение установленного режима будут работники Госавтоинспекции и Росгвардии, а также члены Ассоциации ветеранов СВО Кузбасса.