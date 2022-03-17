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Первая пранк-комедия «Доктор Свисток» вышла в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Доктор Свисток»

Российская пранк-комедия «Доктор Свисток» с Артемом Карокозяном (Каха) в главной роли выходит в кинотеатрах в четверг, 17 марта.

В центре сюжета Арсен из приморского Дагомыса. Он с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии, но только администратором.

У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Все у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса «свежий тюнинг» не взорвался прямо на борту самолета.

Вместе с фейковыми имплантами в клочья разлетелась и карьера Арсена — он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи. Где, в чем он уверен, его богатый опыт позволит открыть собственную клинику и сделать этот мир лучше.

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В фильме снялись Артем Карокозян, известный по шоу «Непосредственно Каха», Ирина Безряднова, Микаэл Джанибекян и Мия Зарринг. Режиссер проекта — Ара Оганесян.

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