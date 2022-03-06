Судьба киноиндустрии в России: новые возможности или кризис

Российские кинотеатры лишились голливудских фильмов, что стало настоящей трагедией для зрителей и кинопрокатчиков. Но для производителей российского кино — это шанс собрать большую кассу. Возможно ли осуществить качественно импортозамещение или российскую киноиндустрию ждет крах?

Крупные киностудии Запада отказались поставлять в прокат свои релизы из-за военной спецоперации на Украине. Сроки и точные условия они не обозначили, но в ближайшее время российские зрители не увидят в кинотеатрах «Бэтмен», «Морбиус», «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия» и другие ожидаемые премьеры.

Что покажут на большом экране?

По данным Фонда кино, доля российских фильмов в прокате с 2018 года колебалась в пределах 22-28%. В новых обстоятельствах разнообразие фильмов в кинотеатрах сократилось до минимума.

Сейчас кинотеатры продолжают показывать крупные американские релизы, которые на протяжении трех недель собирают крупную кассу. Это «Анчартед: На картах не значится» и «Смерть на Ниле». Также вышли запланированные отечественные фильмы, которые входят в пятерку лидеров по сборам — «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и «Мистер нокаут» про русского боксера.

Кинопрокатчики позаботились и о ближайшем будущем, решив запустить в повторный прокат топовые российские фильмы. Это «Брат» и «Брат 2», которые выйдут вместо ожидаемого «Морбиуса», затем фильмы «Холоп», «Движение вверх», «Салют 7» и другие.

Шанс для отечественного кино?

Положительный вариант развития событий — увеличение аудитории российского кинематографа. Так считает кинокритик Егор Москвитин. Он уверен — качественные российские фильмы, наконец, получат достойную порцию внимания.

«Это может дать импульс для российских картин. Так случалось каждый раз, когда иностранные фильмы вынужденно покидали прокат», — сказал Москвин Lenta.ru.

Но чтобы прогноз Москвина сбылся, необходим качественный контент в кинотеатрах, который наши режиссеры пока не могут предоставить в нужном количестве.

«Русское кино боится реальности, а зрителей во всем мире сегодня она интересует больше всего. В мировом кино стало гораздо меньше табу, чем раньше», — высказал свое мнение критик Антон Долин «Самарской газете».

Есть большая вероятность того, что «вскормленный западными фильмами зритель» попросту проигнорирует отечественный контент, считает директор по кинопрокату компании «Русский Репортаж».

Когда вернутся голливудские фильмы?

Киностудии Disney, Sony и Universal, отменившие свои релизы в России, не обозначили сроки отсутствия на российском рынке. Аналитики считают, что в лучшем случае западное кино вернется в конце весны – начале лета. При этом отмененные релизы, такие как «Бэтмен» и «Морбиус», все-таки покажут на большом экране, но позднее.

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В любом случае возникнут новые сложности, как в плане закупки фильмов, так и в способе их распространения. «Независимым прокатчикам будет сложнее покупать фильмы из-за скачка курса валют, так как большую часть фильмов мы покупаем в евро и долларах — по новому курсу цена будет очень высокой», — приводит Еsquire слова основателя A-One Даниила Горошко.

Другой проблемой для кинопрокатчиков может стать увеличение пиратства. Поклонники зарубежных блокбастеров, вероятно, будут скачивать премьеры в Сети, и нужды в кинотеатральных показах не будет.

Кризис российских киносетей неизбежен

Чтобы понимать разницу кассовых сборов зарубежного и российского кино, достаточно сравнить заработанные суммы последних релизов. Из последних популярных отечественных фильмов — «Непослушник» с кассой 275 миллионов рублей за четыре недели. У детектива «Смерть на Ниле» 550 миллионов за три недели, а у «Анчартеда» за это же время — 1,1 миллиарда рублей.

«Неясно, сможет ли отечественная киноиндустрия вообще функционировать в дальнейшем. Мое мнение — нет. Мы находимся в самом начале санкций по всем сферам бизнеса в России. Дальше больше», — цитирует Esquire руководителя компании «Иноекино» Алексея Бажина.

Ассоциация владельцев кинотеатров 4 марта выпустила заявление, в котором обратила внимание на риски ликвидации всей отрасли. «К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте», — говорится в заявлении.

Также кинотеатры уже попросили помощи у государства. По их мнению, Минкульт России и Фонд кино обязаны в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны в объеме не меньше, чем это было во времена ковидных ограничений.