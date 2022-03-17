Кадыров обвинил Украину в краже чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров через телеграм-канал обратился к СБУ и ВСУ и потребовал прекратить похищать мирных чеченцев.

«Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности», — написал Кадыров.

Он заверил, что «безнаказанным это преступление властей не останется» и пообещал найти и наказать всех причастных «к этим нацистским проявлениям».

«Пока не поздно, отпустите невинных», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров не раз делал предупреждающие и угрожающие заявления в адрес военных властей Украины, а также призывал мирных украинцев не вступать в ряды добровольцев, чтобы не становиться «одноразовыми солдатами».

В спецоперации, которую проводит Россия в интересах Донбасса, участвует чеченский спецназ, об успехах которого Кадыров также регулярно рассказывает в телеграм-канале.