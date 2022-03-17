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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров обвинил Украину в краже чеченцев

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров через телеграм-канал обратился к СБУ и ВСУ и потребовал прекратить похищать мирных чеченцев.

«Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности», — написал Кадыров.

Он заверил, что «безнаказанным это преступление властей не останется» и пообещал найти и наказать всех причастных «к этим нацистским проявлениям». 

«Пока не поздно, отпустите невинных», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров не раз делал предупреждающие и угрожающие заявления в адрес военных властей Украины, а также призывал мирных украинцев не вступать в ряды добровольцев, чтобы не становиться «одноразовыми солдатами».

В спецоперации, которую проводит Россия в интересах Донбасса, участвует чеченский спецназ, об успехах которого Кадыров также регулярно рассказывает в телеграм-канале.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

колобок11

Конечно очень сильные санкции от путина поступили! Псаки и Байден просто в шоке, путин порвал экономику...

tsp

Действительно, есть над чем пошутить.

pepelmetal

Чем моложе левачьё, тем хуже он жил при СССР!

slavaynin

Это же Россия их закрыла,как и украину.
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