Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Крым и Донбасс связал сухопутный коридор по территории Украины, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. Трасса поможет в доставке гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР, передает РИА Новости.

«В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — подчеркнул крымский вице-премьер.

Он уточнил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря — Мариуполь и Бердянск, так как в этом залог будущего развития всего региона.