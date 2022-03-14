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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МЧС России

Крым и Донбасс связал сухопутный коридор по территории Украины, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. Трасса поможет в доставке гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР, передает РИА Новости.

«В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — подчеркнул крымский вице-премьер.

Он уточнил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря — Мариуполь и Бердянск, так как в этом залог будущего развития всего региона.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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