Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Крым и Донбасс связал сухопутный коридор по территории Украины, сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
По словам Мурадова, под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя. Трасса поможет в доставке гуманитарных грузов населению освобожденных районов ДНР, передает РИА Новости.
«В советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов», — подчеркнул крымский вице-премьер.
Он уточнил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря — Мариуполь и Бердянск, так как в этом залог будущего развития всего региона.
kygearСкоро весь здравый мир будет их долбить..
pepelmetal"неподалеку от здания" жаль не в него)
лачиновС такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...
Nik3316наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...