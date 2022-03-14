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Данные банковских карт россиян слили в Сеть

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Данные более 100 тысяч карт российских банков появились на теневых форумах в Сети, соответствующий слив зафиксировали специалисты компаний по кибербезопасности.

Все данные были выложены бесплатно, при этом в даркнете также появилось как минимум одно предложение о продаже 100 тысяч записей российских банковских карт, которое затем было удалено.

С 26 февраля многократно наблюдались массовые попытки списания средств со счетов российских клиентов. По всей видимости, злоумышленники пытались монетизировать данные перед блокировкой международных переводов.

Специалисты отмечают, что слитые данные уже не представляют особой ценности, так российские карты заблокированы вне России. Однако сведения все равно можно применять в разных мошеннических схемах

Одновременно на теневом рынке растет число предложений по продаже данных скомпрометированных зарубежных карт, которые можно использовать для покупок на иностранных площадках.

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