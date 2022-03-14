Ростелеком предложил замену Gmail и Google Drive

Ростелеком объявил о готовности оперативно предоставить предприятиям и госучреждениям Сибири облачную инфраструктуру для размещения информационных систем и приложений на базе отечественной платформы Tionix.

Провайдер разработает для компаний и госучреждений план миграции по переводу виртуальных машин и сервисов из Amazon Web Service, Google Cloud, Azure, развертыванию инфраструктуры виртуальных рабочих мест на базе отечественного ПО и поможет быстро и без потерь переехать из Dropbox или Google Drive.

«Кроме того, Ростелеком готов предоставить выделенное решение для корпоративной почты на базе российской платформы CommuniGate Pro, чтобы заменить почтовые службы Gmail или Office 365 (exchange)», — говорится в сообщении компании.

«Мы предоставляем заказчикам основу для построения надежной ИТ-инфраструктуры на предприятиях любого масштаба. И делаем это на базе российских платформ, что сейчас как нельзя более актуально», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

Сохранение конфиденциальности и целостности информации в облаке Ростелекома обеспечивается за счет сертифицированных сервисов шифрования. Сервис защиты от DDoS-атак также гарантирует для заказчика безопасность и доступность сетевой инфраструктуры и веб-ресурсов.