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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Турция наотрез отказалась вводить санкции против России

Источник:
ТАСС
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Фото: Michael Hughes/DFID - DFID - UK Department for International Development / CC BY 2.0

Турция не будет присоединяться к санкциям ряда стран Запада против России из-за специальной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство», — цитирует ТАСС Чавушоглу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения рестрикций против Москвы, в том числе и Турции. По его словам, он донес эту позицию НАТО до главы турецкого МИД.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Турция неоднократно заявляла, что не будет к ним присоединяться, чтобы не нанести ущерб экономике.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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