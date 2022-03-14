Турция наотрез отказалась вводить санкции против России

Турция не будет присоединяться к санкциям ряда стран Запада против России из-за специальной операции на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы считаем, что санкции не решат проблему. Например, закрытие воздушного пространства. Мы не можем его закрыть в соответствии с Конвенцией Монтрё. Это юридическое обязательство», — цитирует ТАСС Чавушоглу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Североатлантический альянс ожидает от всех своих членов введения рестрикций против Москвы, в том числе и Турции. По его словам, он донес эту позицию НАТО до главы турецкого МИД.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Турция неоднократно заявляла, что не будет к ним присоединяться, чтобы не нанести ущерб экономике.