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Sony остановила продажи консолей PlayStation в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Японская компания Sony объявила о приостановке продаж игровых консолей PlayStation и программного обеспечения к ним в России.

«Sony Interactive Entertainment присоединяется к международным призывам к миру в Украине», — отмечается в сообщении компании. Также будет остановлена работа платформы PlayStation Store, на которой геймеры осуществляли покупки.

Sony дополнительно пожертвует 2 миллиона долларов управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев и международной неправительственной организации Save the Children для оказания помощи жертвам конфликта на Украине.

На фоне проведения военной спецоперации ВС РФ на территории Украины многие компании приняли решение приостановить деятельность на территории России. Так, ранее Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России, включая игровые консоли Xbox.

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