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СФУ начнет обучать разработчиков приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сибирский федеральный университет наберет в этом году студентов на новое направление «Разработка компьютерных игр и приложений», сказал журналистам ректор вуза Михаил Румянцев.

«В этом году открываем набор на направления: "Разработка компьютерных игр и приложений", "Цифровое право", "Анализ биомедицинских данных". Это сквозные технологии, связанные с IT-сектором», — сказал Румянцев.

Он отметил, что на направление по разработке игр наберут группу из 25 студентов.

Также по словам ректора, в этом году в СФУ будет больше 6 тысяч бюджетных мест, из них 60% на инженерные направления. На IT-направлениях будет более 500 бюджетных мест.

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Сибирь #Красноярск #Образование
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