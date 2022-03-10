СФУ начнет обучать разработчиков приложений

Сибирский федеральный университет наберет в этом году студентов на новое направление «Разработка компьютерных игр и приложений», сказал журналистам ректор вуза Михаил Румянцев.

«В этом году открываем набор на направления: "Разработка компьютерных игр и приложений", "Цифровое право", "Анализ биомедицинских данных". Это сквозные технологии, связанные с IT-сектором», — сказал Румянцев.

Он отметил, что на направление по разработке игр наберут группу из 25 студентов.

Также по словам ректора, в этом году в СФУ будет больше 6 тысяч бюджетных мест, из них 60% на инженерные направления. На IT-направлениях будет более 500 бюджетных мест.