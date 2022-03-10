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Отшельнице Агафье Лыковой доставили продукты и лекарства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © заповедник «Хакасский»

Продукты, корм для коз и другие вещи прислали отшельницу Агафье Лыковой на заимку, сообщает заповедник «Хакасский», на территории которого она проживает.

Агафье Лыковой доставили письма, посылки, продукты, корм для коз и другие необходимые для хозяйства вещи. Государственные инспекторы вручили Лыковой гостинцы от директора заповедника «Хакасский». Кроме этого, знакомые и друзья Агафьи передали ей необходимые лекарства.

«На здоровье Агафья Карповна не жалуется. В настоящее время на территории проживает помощник отец Георгий, он выполняет всю тяжелую работу по хозяйству», — говорится в сообщении.

Семья старообрядцев Лыковых поселилась в тайге вблизи устья реки Еринат в 1920 годах и долго была полностью изолирована от цивилизации. В 1978 году затерянную в лесных чащах заимку случайно обнаружила геологическая экспедиция.

Спустя десять лет Агафья осталась в полном одиночестве. Она несколько раз выезжала на «большую землю», но всегда возвращалась в родные края и в итоге приняла решение остаться там насовсем.

Тема: Жизнь Агафьи
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Топ комментариев

лачинов

Видимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...

olegsbeglov

Они своему народу не скажут, а других у них не показывают. Вообще за такое деяние во все нормальные времена...

mosquito__2010

А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.

pepelmetal

И без этого документа все это знали!
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