Отшельнице Агафье Лыковой доставили продукты и лекарства

Продукты, корм для коз и другие вещи прислали отшельницу Агафье Лыковой на заимку, сообщает заповедник «Хакасский», на территории которого она проживает.

Агафье Лыковой доставили письма, посылки, продукты, корм для коз и другие необходимые для хозяйства вещи. Государственные инспекторы вручили Лыковой гостинцы от директора заповедника «Хакасский». Кроме этого, знакомые и друзья Агафьи передали ей необходимые лекарства.



«На здоровье Агафья Карповна не жалуется. В настоящее время на территории проживает помощник отец Георгий, он выполняет всю тяжелую работу по хозяйству», — говорится в сообщении.

Семья старообрядцев Лыковых поселилась в тайге вблизи устья реки Еринат в 1920 годах и долго была полностью изолирована от цивилизации. В 1978 году затерянную в лесных чащах заимку случайно обнаружила геологическая экспедиция.

Спустя десять лет Агафья осталась в полном одиночестве. Она несколько раз выезжала на «большую землю», но всегда возвращалась в родные края и в итоге приняла решение остаться там насовсем.