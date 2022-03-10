Новосибирская фармкомпания запустит производство 50 новых дженериков

Новосибирская фармкомпания Renewal («ПФК Обновление») до конца года начнет выпускать до 50 новых дженериков (аналогов известных зарубежных лекарств), сообщил Sibnet.ru исполнительный директор компании Renewal Владимир Гречкин.

«Дженерики составляют основу дальнейшего расширения ассортимента Renewal. До конца года планируется запуск до 50 препаратов данной категории. В случае введения государством упрощенных процедур регистрации и сокращения сроков ее проведения количество новинок увеличится», — отметил Гречкин.

По его словам, значительная часть сырья для производства препаратов импортируется, но «преимущественно из дружественных стран». Также у компании есть запасы.

Также Гречкин отметил, что корректировка цен на препараты происходит регулярно и зависит от условий на рынке. Но массового повышения цен компания не планирует.

В ассортимент Renewal входит более 170 лекарственных препаратов. Среди них есть анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы.