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Мумии эмбрионов нашли в старом здании в Улан‑Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Бурятии

Рабочие на крыше старого здания в Улан-Удэ нашли два мумифицированных человеческих эмбриона, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

В здании в начале прошлого века могло располагаться медицинское образовательное учреждение. Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 – начала 20 века. Возможно, найденные эмбрионы были демонстративными лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия.

Эксперт определил, что развитие обнаруженных эмбрионов соответствует 14-16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода составлял около 120-125 граммов, и эмбрионы были заведомо нежизнеспособными.

С учетом степени высыхания эмбрионы могли находится в этом месте в течении нескольких десятков, вплоть до сотни, лет. Будет проведено судебно-медицинское исследование.

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лачинов

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mosquito__2010

А вот это робяты из США как говорица вы приплыли по полной.

olegsbeglov

Они своему народу не скажут, а других у них не показывают. Вообще за такое деяние во все нормальные времена...

pepelmetal

Видимо ему просто платить перестали, ведь примерно неделю назад наши войска нанесли ракетный удар по...
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