Рабочие на крыше старого здания в Улан-Удэ нашли два мумифицированных человеческих эмбриона, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.
В здании в начале прошлого века могло располагаться
медицинское образовательное учреждение. Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы
из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 –
начала 20 века. Возможно, найденные эмбрионы были демонстративными
лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия.
Эксперт определил, что развитие обнаруженных эмбрионов
соответствует 14-16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода
составлял около 120-125 граммов, и эмбрионы были заведомо нежизнеспособными.
С учетом степени высыхания эмбрионы могли находится в этом месте в течении нескольких десятков, вплоть до сотни, лет. Будет проведено судебно-медицинское исследование.
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