Рабочие на крыше старого здания в Улан-Удэ нашли два мумифицированных человеческих эмбриона, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

В здании в начале прошлого века могло располагаться медицинское образовательное учреждение. Рядом с эмбрионами обнаружены флаконы из-под медицинских препаратов и другие предметы лечебного дела конца 19 – начала 20 века. Возможно, найденные эмбрионы были демонстративными лабораторными образцами и использовались в качестве учебного пособия.

Эксперт определил, что развитие обнаруженных эмбрионов соответствует 14-16 неделям беременности, после прерывания которой вес плода составлял около 120-125 граммов, и эмбрионы были заведомо нежизнеспособными.

С учетом степени высыхания эмбрионы могли находится в этом месте в течении нескольких десятков, вплоть до сотни, лет. Будет проведено судебно-медицинское исследование.