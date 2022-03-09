«Модный приговор» прекратили снимать после закрытия бутиков

Новые выпуски «Модного приговора» больше не будут снимать, но в эфир выйдут свежие выпуски, отснятые ранее, рассказал ведущий программы Александр Васильев.

«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — сказал Васильев на радио «Комсомольская правда».

Телеведущий объяснил, что «Модный приговор» не сняли с производства, но снимать новые эпизоды пока невозможно. В эфире появятся свежие выпуски, отснятые заранее, когда Первый канал вернет развлекательные шоу в программу.

Женщинам нельзя: самые странные запреты

«Модный приговор» — это ток-шоу, внутри которого происходит преображение главной героини или героя: новая одежда, стрижка, макияж. Участники передачи преображаются дважды: сначала в соответствии со своими представлениями об идеальном образе, потом с помощью опытных стилистов.