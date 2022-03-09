НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Модный приговор» прекратили снимать после закрытия бутиков

Источник:
Sibnet.ru
327 0
Фото: © alexandre_vassiliev, instagram.com/alexandre_vassiliev

Новые выпуски «Модного приговора» больше не будут снимать, но в эфир выйдут свежие выпуски, отснятые ранее, рассказал ведущий программы Александр Васильев.

«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — сказал Васильев на радио «Комсомольская правда».

Телеведущий объяснил, что «Модный приговор» не сняли с производства, но снимать новые эпизоды пока невозможно. В эфире появятся свежие выпуски, отснятые заранее, когда Первый канал вернет развлекательные шоу в программу.

Женщинам нельзя: самые странные запреты

«Модный приговор» — это ток-шоу, внутри которого происходит преображение главной героини или героя: новая одежда, стрижка, макияж. Участники передачи преображаются дважды: сначала в соответствии со своими представлениями об идеальном образе, потом с помощью опытных стилистов.

Еще по теме
Школьница спела «Je t'aime» на «Голосе» и рассорила жюри
Сериал «Елизавета»: рожденная стать царицей
Пухляш из Little Big приехал на Байкал для съемок шоу
Netflix заморозил работу в России
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Экология‑Новосибирск» втрое увеличит сумму пени
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии и Забайкалье
Новосибирская ТЭЦ‑4 построит систему оборота стоков
Посетитель напал на стоматолога в томской поликлинике
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (0)
Картина дня
Валютные операции для россиян ограничены на полгода
США признали наличие биолабораторий на Украине
Путин ввел антикризисные меры по поддержке людей и бизнеса
Поклонская привезла продукты и лекарства украинцам
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Все статьи
Самое обсуждаемое
51
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
36
Путина порадовала изоляция России
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
34
Российский гимнаст ответит за букву Z на форме
28
Путин пообещал, что срочники и резервисты не попадут на Украину
Sibnet.Ru