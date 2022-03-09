«Модный приговор» прекратили снимать после закрытия бутиков

Новые выпуски «Модного приговора» больше не будут снимать,
но в эфир выйдут свежие выпуски, отснятые ранее, рассказал ведущий программы Александр
Васильев.
«Одна из главных причин — закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь - нет соответствующих размеров, цветов и, конечно, фасонов», — сказал Васильев на радио «Комсомольская правда».
Телеведущий объяснил, что «Модный приговор» не сняли с
производства, но снимать новые эпизоды пока невозможно. В эфире появятся свежие
выпуски, отснятые заранее, когда Первый канал вернет развлекательные шоу в
программу.
Женщинам нельзя: самые странные запреты
«Модный приговор» — это ток-шоу, внутри которого происходит преображение главной героини или героя: новая одежда, стрижка, макияж. Участники передачи преображаются дважды: сначала в соответствии со своими представлениями об идеальном образе, потом с помощью опытных стилистов.