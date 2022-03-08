НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия объявила режим тишины на Украине

Источник:
Sibnet.ru
595 4
Фото: © Минобороны России

Российская сторона объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине с 10.00 мск 8 марта, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

«С 10. 00 (мск) 8 марта 2022 года Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры: из г. Киева и прилегающих населенных пунктов в Российскую Федерацию через территорию Республики Беларусь в Гомель <...> по согласованию с украинской стороной», — говорится в заявлении.

Также гуманитарные коридоры будут открыты из Чернигов, Сум, Харькова, Мариуполя. Жителям этим городов представляется возможность переместиться на территорию России или другие регионы Украины.

По данным штаба, с 5 по 7 марта в официальные российские структуры с просьбой об эвакуации обратились более 2 миллионов граждан Украины. Россия готова создать на своей территории достойные условия для размещения беженцев.

Россия 7 марта уже открывала гуманитарный коридоры и объявляла «режим тишины». В ответ на это украинская сторона предложила свои маршруты эвакуации. В итоге украинские силовики не пропустили людей, пожелавших эвакуироваться.

Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, на прошедшем ранее третьем туре российско-украинских переговоров были достигнуты «небольшие позитивные подвижки касательно улучшения логистики гуманитарных коридоров».

Еще по теме
Россия узнала о роли США в создании ядерного оружия на Украине
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
Зеленский обрушился с обвинениями на НАТО
Побочный эффект: куда пропали телефонные мошенники?
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пухляш из Little Big приехал на Байкал для съемок шоу
Мэр Красноярска спел для женщин песню Магомаева
«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф
«Сибирь» одержала первую победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Самое популярное
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа
Обсуждение (4)
О самом главном
Великий пост: календарь питания на семь недель
Бюджетно, необычно, романтично: как поздравить с 8 марта
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
51
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
36
Путина порадовала изоляция России
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
33
Российский гимнаст ответит за букву Z на форме
31
Стало известно значение букв Z и V на российской военной технике
Sibnet.Ru