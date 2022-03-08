Российская армия объявила режим тишины на Украине

Российская сторона объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине с 10.00 мск 8 марта, сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

«С 10. 00 (мск) 8 марта 2022 года Российская Федерация объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры: из г. Киева и прилегающих населенных пунктов в Российскую Федерацию через территорию Республики Беларусь в Гомель <...> по согласованию с украинской стороной», — говорится в заявлении.

Также гуманитарные коридоры будут открыты из Чернигов, Сум, Харькова, Мариуполя. Жителям этим городов представляется возможность переместиться на территорию России или другие регионы Украины.

По данным штаба, с 5 по 7 марта в официальные российские структуры с просьбой об эвакуации обратились более 2 миллионов граждан Украины. Россия готова создать на своей территории достойные условия для размещения беженцев.

Россия 7 марта уже открывала гуманитарный коридоры и объявляла «режим тишины». В ответ на это украинская сторона предложила свои маршруты эвакуации. В итоге украинские силовики не пропустили людей, пожелавших эвакуироваться.

Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, на прошедшем ранее третьем туре российско-украинских переговоров были достигнуты «небольшие позитивные подвижки касательно улучшения логистики гуманитарных коридоров».