Делегации Украины и России смогли добиться положительных сдвигов по вопросу логистики гуманитарных коридоров, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров», — цитирует «Интерфакс» советника.

По его словам, получены некоторые позитивные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров, «будут внесены изменения в них, и получим более эффективную помощь людям».

«Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения», — сказал помощник президента России Владимир Мединский.

По его утверждению, прежде гуманитарные коридоры не работали из-за неисполнения украинских военных формирований на местах распоряжений командования и администрации.

Четвертый раунд

Между тем, Подоляк также заявил, что третий раунд не принес результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию.

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что в ходе третьего раунда переговоров затрагивались темы нейтрального статуса Украины, вопросы русского языка.

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Он отметил, что это важные вопросы, и для их обсуждения «необходимо некоторое время, время непродолжительное». Украинская делегация забрала для изучения документы, предложенные российской стороной.

«Следующий, четвертый, раунд состоится на территории Белоруссии в самое, самое ближайшее время», — сообщил замглавы комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров.