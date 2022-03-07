Минобороны заявило о подготовке провокации с радиоактивным заражением

СБУ совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

«Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

По данным ведомства, СБУ и боевики батальона "Азов" планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные Силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.

«6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы», — уточнили в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство заявило, что на Украине реализовывалась военно-биологическая программа, финансируемая Минобороны США.