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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны заявило о подготовке провокации с радиоактивным заражением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

СБУ совместно с боевиками батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

«Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.

По данным ведомства, СБУ и боевики батальона "Азов" планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные Силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.

«6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы», — уточнили в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство заявило, что на Украине реализовывалась военно-биологическая программа, финансируемая Минобороны США.

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pkv84

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лачинов

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ponhik78

Ни разу не видел купленный Фотошоп)))
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