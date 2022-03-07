Украина при поддержке США готовила биологическое оружие

Минобороны РФ заявило, что на Украине реализовывалась военно-биологическая программа, финансируемая Минобороны США. Обнаружены доказательства этого — вскрыты факты экстренной зачистки следов биологических разработок и документация Минздрава Украины.

«Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Разработка компонентов биологического оружия, по данным Минобороны РФ, велась в непосредственной близости от территории России.

По словам Конашенкова, очевидно, что с началом российской спецоперации у Пентагона возникли опасения в раскрытии секретных экспериментов, нарушающих статью 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. И украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.

Минобороны обещает в ближайшее время представить результаты анализа полученных документов. А часть их них, в частности, указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения, ведомство обнародовало в воскресенье, 6 марта.