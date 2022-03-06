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«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Омский «Авангард» одержал третью победу над «Ак Барсом» в серии плей-офф 1/4 Восточной конференции, до выхода в полуфинал им нужна еще раз обыграть казанцев.

Первые два периода команды провели всухую. Открыть счет удалось только в конце третьего периода, шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Арсений Грицюк.

За две минуты до финальной сирены казанцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, чтобы в большинстве сравнять счет. Но омичи оказались проворнее и забросили вторую шайбу в пустые ворота «Ак Барса». Победный гол на счету Павла Дедунова.

В плей-офф команды играют до четырех побед. У «Авангарда» уже есть три победы, следующая игра, которая пройдет 8 марта, может стать решающей для омичей.

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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

ifhbrjd

Что-то бурного роста не нгаблюдается в России уже лет 30, хотя кризисы идут один за другим.
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