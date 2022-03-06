«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф

Омский «Авангард» одержал третью победу над «Ак Барсом» в серии плей-офф 1/4 Восточной конференции, до выхода в полуфинал им нужна еще раз обыграть казанцев.

Первые два периода команды провели всухую. Открыть счет удалось только в конце третьего периода, шайбу в ворота «Ак Барса» забросил Арсений Грицюк.

За две минуты до финальной сирены казанцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, чтобы в большинстве сравнять счет. Но омичи оказались проворнее и забросили вторую шайбу в пустые ворота «Ак Барса». Победный гол на счету Павла Дедунова.

В плей-офф команды играют до четырех побед. У «Авангарда» уже есть три победы, следующая игра, которая пройдет 8 марта, может стать решающей для омичей.