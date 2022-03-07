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Третий раунд переговоров с Украиной состоится 7 марта

Источник:
«Соловьев LIVE»
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Фото: © МИД России

Третий раунд переговоров России и Украины может состояться в Белоруссии 7 марта, сообщил член российской делегации, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Третий раунд переговоров действительно может пройти и в ближайшие дни. Возможно, в понедельник седьмого марта», — сказал Слуцкий в эфире передачи «Соловьев LIVE».

Как уточнил ранее член киевской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, встреча будет проходить на польско-белорусской границе.

Слуцкий также призвал не делать поспешных выводов из сообщений украинских СМИ о смерти украинского переговорщика Дениса Киреева, так как эта информация может быть недостоверной.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины.

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Политика #Мир
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