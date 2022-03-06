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Путин назвал условие приостановки операции на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Приостановка спецоперации по защите Донбасса возможна, только если Киев прекратит бои и выполнит российские требования, заявил российский лидер Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу с украинскими властями и с Западом. Он обратил внимание Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры. Президент России выразил надежду, что на новой встрече Киев «проявят более конструктивный подход».

«Российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия неонацистских формирований. Радикалы используют в качестве живого щита мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники, добавил глава государства.

Как отметили в Кремле, Эрдоган раскритиковал кампанию по дискриминации русской культуры и ее деятелей, которая набирает обороты на Западе.

В ответ Путин подтвердил готовность российской стороны содействовать безопасной эвакуации турецких граждан из районов, где идут бои.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

ifhbrjd

Что-то бурного роста не нгаблюдается в России уже лет 30, хотя кризисы идут один за другим.
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