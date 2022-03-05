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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев подтвердил проведение третьего раунда переговоров с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоится в «ближайшие день-два», сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса», — уточнил украинский представитель.

Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел 3 марта, стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении огня.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Российская сторона пока не сообщала дату новой встречи. Предполагается, что они вновь состоятся на территории Белоруссии.

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

89641115757

Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!
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