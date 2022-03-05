Киев подтвердил проведение третьего раунда переговоров с Россией

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоится в «ближайшие день-два», сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Оцениваем, среди прочего, как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса», — уточнил украинский представитель.

Второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел 3 марта, стороны договорились о создании гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении огня.

Переговоры проходят в закрытом режиме. Российская сторона пока не сообщала дату новой встречи. Предполагается, что они вновь состоятся на территории Белоруссии.