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«Авангард» уверенно обыграл «Ак Барса» во второй игре плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © avangard_inside, instagram.com/avangard_inside

Омский «Авангард» одержал вторую победу  в серии плей-офф с казанским «Ак Барсом», обыграв соперников со счетом 5:2.

Основное противостояние команд пришлось на первый период, он был самый результативный — обе команды забили по две шайбы. Но во втором периоде «Авангард» вырвался вперед со счетом 2:4, а в третьем забил финальную победную шайбу матча.

У омичей шайбы забросили Никита Сошников (дубль, первая и последняя шайба в игре), Корбан Найт, Иван Телегин и Павел Дедунов. Шайбы «Ак барса» на счету Эрика Фера и Михаила Глухова.

Следующие две игры «Авангарда» и «Ак Барса» пройдут на площадке омичей в Балашихе. В плей-офф команды играют до четырех побед. В случае победы ястребов, в полуфинале Восточной конференции они встретятся с «Металлургом» или «Барысом».

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pepelmetal

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