«Авангард» уверенно обыграл «Ак Барса» во второй игре плей‑офф

Омский «Авангард» одержал вторую победу в серии плей-офф с казанским «Ак Барсом», обыграв соперников со счетом 5:2.

Основное противостояние команд пришлось на первый период, он был самый результативный — обе команды забили по две шайбы. Но во втором периоде «Авангард» вырвался вперед со счетом 2:4, а в третьем забил финальную победную шайбу матча.

У омичей шайбы забросили Никита Сошников (дубль, первая и последняя шайба в игре), Корбан Найт, Иван Телегин и Павел Дедунов. Шайбы «Ак барса» на счету Эрика Фера и Михаила Глухова.

Следующие две игры «Авангарда» и «Ак Барса» пройдут на площадке омичей в Балашихе. В плей-офф команды играют до четырех побед. В случае победы ястребов, в полуфинале Восточной конференции они встретятся с «Металлургом» или «Барысом».