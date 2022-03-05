«Авангард» уверенно обыграл «Ак Барса» во второй игре плей‑офф

Омский «Авангард» одержал вторую победу в серии плей-офф с казанским «Ак Барсом», обыграв соперников со счетом 5:2.
Основное противостояние команд пришлось на первый период, он был самый результативный — обе команды забили по две шайбы. Но во втором периоде «Авангард» вырвался вперед со счетом 2:4, а в третьем забил финальную победную шайбу матча.
У омичей шайбы забросили Никита Сошников (дубль, первая и последняя шайба в игре), Корбан Найт, Иван Телегин и Павел Дедунов. Шайбы «Ак барса» на счету Эрика Фера и Михаила Глухова.
Следующие две игры «Авангарда» и «Ак Барса» пройдут на площадке омичей в Балашихе. В плей-офф команды играют до четырех побед. В случае победы ястребов, в полуфинале Восточной конференции они встретятся с «Металлургом» или «Барысом».
pepelmetalРоссию не слушали, с чего бы лицемерные страны сейчас слушать?
89641115757Я с твоим комментом согласен от части. Да это шанс для развития страны. Но и тут ты верно говоришь, что...
Disobedient«Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке...
pepelmetalНа маленьком острове, который 1/3 всей Земли