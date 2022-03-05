Фото: © Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае

Эксперты провели исследование шоколадных наборов конфет «Ассорти» разных марок, в образцах нашли обилие дрожжей и золы, сообщает Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае, Республиках Хакасия и Тува.

Эксперты закупили конфеты известных торговых марок, таких как «Рот-Фронт», «Конти», «Краскон», «Бабаевский» и других. Конфеты оценивали по органолептическим показателям: вкус и запах, форма, внешний вид. Учитывались также результаты испытаний в лаборатории.

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Шоколадные конфеты с лесным орехом «ОКЕЙ», изготовленные кондитерской фабрикой «Верность качеству», не соответствуют по физико-химическому показателю – у них завышена массовая доля золы нерастворимой в растворе соляной кислоты.

Ассорти шоколадных конфет из темного и молочного шоколада с начинкой Amoretta от Mieszko, производства Польши, не соответствуют по микробиологическим показателям – завышенному содержанию дрожжей в 24 раза. Их сняли с конкурса.

Самые низкие оценки получили конфеты от «Рот Фронт»: «Ассорти» и «Ассорти «Подмосковные вечера». Лучшими эксперты назвали ассорти от кондитерско-макаронной фабрики «Краскон», «Lindor», кондитерской фабрики им. Н.К. Крупской», фабрики «Бабаевский» и Baronie Beigium.