Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь

Миллиардер, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме предложил перенести столицу из Москвы в сибирский город, например, в Новосибирск или Красноярск.
Дерипаска отметил, что интересы России в будущем лежат в Азии. Рядом экономика Китая с 18 триллионами долларов. Но удобнее работать с азиатскими партнерами из близких к ним сибирских регионов.
«Безусловно, нужно поменять систему управления. Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она (столица) будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — цитирует Дерипаску «Интерфакс».
Он отметил, что если столицу перенести не готовы, то можно в Сибири создавать новые банки и финансовые институты.
Дерипаска подчеркнул, что развитию экономических связей с Азией также препятствует отсутствие инфраструктуры в Восточной Сибири.
«К сожалению, мы дальше Братска двинуться не можем, у нас нет инфраструктуры. Нужно создать инфраструктуру, которая будет производить все», — сказал бизнесмен.
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