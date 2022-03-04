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Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: World Economic Forum - Michael Wuertenberg / CC BY-SA 2.0

Миллиардер, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме предложил перенести столицу из Москвы в сибирский город, например, в Новосибирск или Красноярск.

Дерипаска отметил, что интересы России в будущем лежат в Азии. Рядом экономика Китая с 18 триллионами долларов. Но удобнее работать с азиатскими партнерами из близких к ним сибирских регионов.

«Безусловно, нужно поменять систему управления. Я всегда говорю: кажется, это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она (столица) будет находиться в Новосибирске, Красноярске», — цитирует Дерипаску «Интерфакс».

Он отметил, что если столицу перенести не готовы, то можно в Сибири создавать новые банки и финансовые институты.

Дерипаска подчеркнул, что развитию экономических связей с Азией также препятствует отсутствие инфраструктуры в Восточной Сибири.

«К сожалению, мы дальше Братска двинуться не можем, у нас нет инфраструктуры. Нужно создать инфраструктуру, которая будет производить все», — сказал бизнесмен. 

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Сибирь #Россия #Деньги
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