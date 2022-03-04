Спрос на психологов вырос в России более чем вдвое

Спрос на психологов за февраль 2022 года вырос в России на 111%, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.

С начала февраля российские работодатели разместили более 500 новых вакансий для психологов и других специалистов в сфере психологии. Это на 111% больше, чем в январе. Лидеры по спросу — Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Красноярский край.

Чаще всего психологов искали образовательные учреждения, компании из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из сферы маркетинга.

Обычно компании ищут специалистов, которые способны оказывать психологическую поддержку людям, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги, психологический анализ новых сотрудников и кандидатов.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для психологов в начале 2022 года в целом по России составила около 38 тысяч рублей. В Новосибирской области психологам в среднем готовы платить 40,8 тысячи рублей в месяц.