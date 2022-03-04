Макрона расстроил разговор с Путиным по поводу Украины

Президент России Владимир Путин в случае отказа Киева от его условий собрался «взять под контроль» всю Украину, заявил после переговоров с ним президент Франции Эмманюэль Макрон

После телефонного разговора с Путиным Макрон выразил обеспокоенность, говорят в Елисейском дворце. Президент Франции настроен «пессимистично» и считает, что ситуация дальше будет складываться еще хуже.

«Ничего из того, что сегодня сказал Путин, не может успокоить, он проявил крайне большую решимость» и «развил повествование о денацификации, из которого следует, что его целью является контроль над Украиной в целом», приводит РБК сообщение Елисейского дворца.

Макрон в четверг, 3 марта провел телефонный разговор с Путиным. Это были уже их третьи переговоры за последнюю неделю.

Президент России подробно изложил российские условия в контексте переговоров с украинской стороной, назвав среди них «демилитаризацию» и нейтральный статус Украины, рассказали в Кремле.