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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрона расстроил разговор с Путиным по поводу Украины

Источник:
РБК
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин в случае отказа Киева от его условий собрался «взять под контроль» всю Украину, заявил после переговоров с ним президент Франции Эмманюэль Макрон

После телефонного разговора с Путиным Макрон выразил обеспокоенность, говорят в Елисейском дворце. Президент Франции настроен «пессимистично» и считает, что ситуация дальше будет складываться еще хуже.

«Ничего из того, что сегодня сказал Путин, не может успокоить, он проявил крайне большую решимость» и «развил повествование о денацификации, из которого следует, что его целью является контроль над Украиной в целом», приводит РБК сообщение Елисейского дворца.

Макрон в четверг, 3 марта провел телефонный разговор с Путиным. Это были уже их третьи переговоры за последнюю неделю.

Президент России подробно изложил российские условия в контексте переговоров с украинской стороной, назвав среди них «демилитаризацию» и нейтральный статус Украины, рассказали в Кремле.

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