Куда пропали телефонные мошенники?

Российские банки и сотовые операторы зафиксировали резкое снижение мошеннических звонков клиентам банков. Эксперты связали это с началом специальной военной операции и ударом по украинским спецслужбам.

Звонки социальных инженеров «фактически прекратились», рассказали газете «Коммерсантъ» в одном из крупных российских банков.

Количество звонков абонентам «Билайн», использующих подмену номера, с 24 февраля снизилось примерно наполовину, сообщила пресс-служба оператора. Системы валидации трафика Tele2 показали, что «число нелегитимных звонков на прошлой неделе сократилось в 11 раз по сравнению с предыдущей».

«Видна тенденция снижения активности мошеннических колл-центров в несколько раз»,— подтвердил эти данные глава направления противодействия мошенничеству Центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Специалисты связывают это с украинскими событиями. По словам представителя одного из российских банков, исходно мошеннические колл-центры были сконцентрированы на «зонах» (в местах лишения свободы), но после установления там «глушилок» многие «переехали на Украину».

Психологическая диверсия

На украинской территории, по неофициальной информации, мошенники тут же попали под крыло местных спецслужб. Речь идет о 72-м Центре информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины.

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Этот центр занимается «обработкой мозгов» и «формированием выгодного украинскому правительству негативного отношения к России», — пояснил Газете.ру бывший начальник 4-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, контр-адмирал Михаил Чекмасов.

Центр, в частности, курирует огромную армию ботов, заполонивших российский сегмент соцсетей. Предположительно, его сотрудники причастны к организации массовых ложных минирований в российских городах. Дезинформацию о «сотнях трупов» после пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» в Кузбассе также запустил 72-й центр, уверены некоторые эксперты.

Удар крылатыми ракетами

Телефонные мошенники для украинских спецслужб стали еще одной формой проведения диверсий и психологического давления на население России. Кроме того, это был солидный источник дохода.

Основной канал атаки мошенников — звонок на мобильный телефон клиента банка целью получения данных (76,32%). По дынным ЦБ, объем всех операций, совершенных без согласия клиента с использованием электронных средств платежа, в 2021 году составил 12,2 миллиарда рублей.

Центр стал одной из первых целей для российской армии после начала специальной военной операции на Украине. По его расположению сразу же был нанесен удар крылатыми ракетами. И такие удары продолжаются.

С разрушением инфраструктуры 72-го центра эксперты и связывают резкое сокращение количества мошеннических звонков. По другой версии, украинские спецслужбы подключили мошенников к не менее отвратительному делу. Они ищут страницы российских военнослужащих в соцсетях, а затем звонят их родственникам: угрожают или призывают выйти на акции протеста.

Новые схемы

Но специалисты полагают, что вряд ли эффект от удара по инфраструктуре украинских спецслужб будет продолжительным. Фиксируются новые методы социальной инженерии, направленные на «спасение денег на счетах в сложной ситуации», говорят операторы связи.

Банк России предупредил об активизации телефонных мошенников, требующих срочно снимать все деньги со счетов в банках, потому что они якобы станут недоступны после отключения от SWIFT. В ЦБ заверили, что отключение от системы «не повлияет на деятельность банков внутри страны».

Эксперты считают, что мошенники со временем снова мигрируют. «Колл-центры просто переедут в другие страны, — сказал основатель Chronopay Павел Врублевский.