США и Евросоюз пошли на крайнюю меру в стремлении наказать Россию за военную операцию на Украине. Принято решение отрезать российские банки от системы обмена информации SWIFT и тем осложнить доступ к денежным потокам. Как это отразится на российской экономике и простых людях?

Еще совсем недавно власти США и Европы отказывались даже говорить об отключении России от SWIFT. «Это может иметь эффект атомной бомбы для рынков капитала, а также товаров и услуг», — отмечал председатель немецкой партии ХДС Фридрих Мер. Он призывал «не трогать» систему.

Это шаг сравнивали с применением тяжелой артиллерии. И даже после начала российской военной операции Германия и Венгрия долго отказывались такой шаг согласовать, но в итоге удалось переубедить и их.

При этом Запад решился пока только на ограниченные меры. От системы предполагается отключить не всю страну, а только те российские банки, против которых уже введены западные санкции (ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк). Точный их список пока не известен.

Отключение также не коснется банковских структур, обеспечивающих сделки по продаже нефти, газа и других ценных ресурсов.

Что такое SWIFT

SWIFT — международная система передачи межбанковских платежей. Названа в честь своего оператора «Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций» (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

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Система позволяет мгновенно в защищенном режиме обмениваться данными о переводах средств, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети SWIFTNet — аналогу интернету. В отличие от Visa и MasterCard передает только сообщения о переводах и используется на межбанковском уровне.

Сама система не делает переводов средств. При помощи нее банки шлют своим партнерам поручения на перевод иностранной валюты, конвертации, подтверждают сделки, могут выдавать гарантии за клиентов.

Иными словами — это электронная почта, с помощью которой банки обмениваются информацией по типу: «это лицо имеет у нас счет, вы можете ему доверять, выдайте ему денег, пожалуйста, мы их вам потом вернем».

Как отразится отключение системы

В России системой SWIFT пользуются почти 300 банков — по числу пользователей страна уступает только США.

Полное отключение России от SWIFT приведет к временному коллапсу в международных расчетах — моментальной остановке всех транзакций. Будут прекращена продажа ресурсов. Это ударит по всей цепочке, в том числе по европейским компаниям. Но такой исход пока не грозит. Российские банки, обслуживающие продажу ресурсов, выведены из под санкций.

Отключение создаст проблемы для частных клиентов попавших под санкции банков. Они не смогут пользоваться банковскими картами за рубежом. Не получится у них перевести деньги за рубеж или получить иностранный перевод.

На расчетах внутри России отключение системы никак не скажется. Россияне рассчитываются между собой в рублях, поэтому отправлять поручения об их операциях в банки-корреспонденты за границей нужды нет.

Есть ли альтернатива

SWIFT сейчас — самая удобный и надежный канал коммуникаций между финансовыми организациями. Но далеко не единственный.

Международные переводы можно производить с помощью систем дистанционного банковского обслуживания или телекса. Но такие переводы не защищены, требуют дополнительной аутентификации и поэтому по современным меркам проходят очень долго.

Россия заранее защитилась от возможных проблем со SWIFT. В 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме аналог — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). В 2017 году СПФС заработала в полном объеме. Сейчас в системе участвуют 399 пользователей. Подобная система действует и в Китае.

Эксперты считают, что отключение SWIFT нанесет ущерб не только России и ее экономическим партнерам за рубежом, но и бумерангом ударит по самой системе. Поддавшись политическому прессингу со стороны США и Евросоюза, она перестала быть самой надежной. Многие страны обратят внимание на ее конкурентов.

В 2012 году произошел первый случай отключения от SWIFT в качестве санкционной меры. Жертвой стала банковская система Ирана. И тогда в Европе для проведения операций с иранскими экономическими партнерами была разработана аналогичная система.

«Выход России из SWIFT не несет угрозы нашим внутренним расчетам, стимулирует распространение рубля в качестве международной валюты и одновременно снижает возможности деструктивного контроля со стороны Запада наших расчетных операций», — сказал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.