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Правительство поддержит IT-компании льготами

Источник:
пресс-служба правительства РФ
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России на три года освободит все IT-компании от налога на прибыль и проверок контрольными органами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Важно не допустить снижения темпов развития IT-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений. Нужно обеспечить устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры. И конечно, сохранить кадровый потенциал», — сказал премьер.

Кроме анонсированной налоговой льготы, IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты — по ставке, не превышающей 3%, уточнил Мишустин.

Также правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку. А специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях.

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