Стаю овсянок заметили зимой в иркутском заповеднике впервые за 30 лет

Птицы овсянки массово остались зимовать в Байкало-Ленском заповеднике, орнитологи не наблюдали такого около 30 лет.

Специалисты предполагают, что такое поведение овсянок связано с теплой зимой и обилием доступного корма, сообщила среду пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«За тридцать лет наблюдений я не видела подобных картин, когда небольшие полянки на участках в степи или лесостепи полностью покрыты птицами. Отдельные стаи овсянок достигали 60 особей при средних многолетних показателях в 5-6, максимум в 15 птиц», — рассказала научный сотрудник заповедника Наталья Оловянникова.

По ее словам, такая ситуация наблюдается как в самом большом Байкало-Ленском природном заповеднике, так и в заказнике Красный Яр.

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«Коллективные фото сделать сложно: птицы пугливые, от малейшего движения человека сразу взлетают на деревья или кусты», — пояснила Оловянникова.

Овсянки живут на открытой местности, питаются семенами трав и беспозвоночными. Внешне напоминают воробьев, но у них более длинные хвосты.

Птицы из северных популяций зимуют в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в южной Азии. В Прибайкалье чаще можно увидеть белошапочную и красноухую овсянок.