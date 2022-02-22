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Северных оленей обнаружили в Томской области впервые за 10 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Marie Hale / Attribution License

Инспектор Васюганского заповедника в Томской области обнаружил следы стада северных оленей, которых не видели в этих местах очень давно.

Во время учета численности животных на территории Васюганского заповедника инспектор Алексей Иванов зафиксировал свежие следы небольшого стада диких северных оленей, сообщается на сайте заповедника.

Состояние популяций северных оленей лесного подвида на юге Западной Сибири изучено недостаточно. Освоение территорий, привело к тому, что популяция этих животных разделилась на небольшие группы.

«Очень важно выявление путей зимних и летних перекочевок для определения современного состояния изолированных группировок дикого северного оленя на территории заповедника и прилегающих территориях. Полученные данные лягут в основу разработки стратегии сохранения популяции и увеличению численности столь уязвимого вида животных» — пояснил начальник отдела по научной работе заповедника Дмитрий Кропачев.

В Томской области лесной северный олень отнесен к охотничье-промысловым животным, а в соседних Омской и Новосибирской областях эти животные охраняются как представители редких и исчезающих видов.

«На протяжении порядка десяти лет охотоведы северных хозяйств, которые прилегали к территории Васюганского заповедника, говорили, что ушел северный олень ... Впервые вместо единичных особей обнаружили стадо из семи-восьми голов», — прокомментировала ТАСС  замдиректора заповедника Татьяна Черникова.

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karuto

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ivanbak

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Disobedient

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