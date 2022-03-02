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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские вооруженные силы взяли под контроль Херсон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские вооруженные силы взяли под полный контроль областной центр Херсон на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», — сказал Конашенков.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры между российским командованием и администрацией города, чтобы решить вопросы безопасности и поддержания работы объектов социальной инфраструктуры.

Российские военные вышли к Херсону 24 февраля. Минобороны России 27 февраля сообщило о блокировке Херсона. Конашенков утверждал, что российские военные не наносят удары по городам и принимают все меры для сохранения жизни населения.

Херсон — город на юге Украины, крупнейший на Днепре морской и речной порт. Население города на 1 января 2019 года составляло 289 тысяч постоянных жителей. Расстояние до Киева по железной дороге — 648 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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