Российские вооруженные силы взяли под контроль Херсон

Российские вооруженные силы взяли под полный контроль областной центр Херсон на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», — сказал Конашенков.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры между российским командованием и администрацией города, чтобы решить вопросы безопасности и поддержания работы объектов социальной инфраструктуры.

Российские военные вышли к Херсону 24 февраля. Минобороны России 27 февраля сообщило о блокировке Херсона. Конашенков утверждал, что российские военные не наносят удары по городам и принимают все меры для сохранения жизни населения.

Херсон — город на юге Украины, крупнейший на Днепре морской и речной порт. Население города на 1 января 2019 года составляло 289 тысяч постоянных жителей. Расстояние до Киева по железной дороге — 648 километров.