НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Первый масштабный турнир по гольфу пройдет на льду Байкала

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Фото: Sergey Pesterev / CC BY-SA 4.0

Первый масштабный турнир по гольфу «Ice Golf Байкал» пройдет в Бурятии в 2023 году к 100-летию республики, сообщает правительство региона.

 «На днях в Байкальской гавани в поселке Турка состоялся тренировочный турнир, в котором приняли участие профессиональные гольфисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Финляндии. Гости высоко оценили потенциал этого мероприятия, так что гольфу на льду Байкала – быть», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

 Планируется создать гольф-ландшафт с девятью лунками, украшенными ледяными скульптурами и уникальным ледяным дизайном, рассказала директор АНО «Международный Центр Гольф Туризма» Анна Овчинникова.

Турнир объединят с фестивалем ледяных фигур и развлекательной программой. Программа будет включать уроки по гольфу и зрительский мини-турнир для желающих.

Еще по теме
Российских фигуристов отстранили от чемпионата мира
Валиеву и других олимпийцев-медалистов представили к госнаградам
Испанская фигуристка объяснила попадание допинга на Олимпиаде
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
смотреть все
Бурятия #Зимние виды #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шесть сибирских регионов вошли в топ по кредитному благополучию
Первый масштабный турнир по гольфу пройдет на льду Байкала
Роскосмос рассказал о количестве производимых ракет «Ангара»
Красноярский флорист рассказала о дефиците цветов перед 8 марта
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев допустил конфискацию западной собственности в России
Байден «расшатал» экономику России
Лукашенко пожаловался на тяжелое общение с Зеленским
АвтоВАЗ остановил поставки машинокомплектов на Украину
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Масленица: погодные приметы, которые до сих пор работают
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
75
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
72
Китайские банки присоединились к санкциям против России
54
Российская армия обратилась к жителям Киева
52
Путин предложил украинским военным взять власть
50
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Sibnet.Ru