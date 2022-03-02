Первый масштабный турнир по гольфу пройдет на льду Байкала

Первый масштабный турнир по гольфу «Ice Golf Байкал» пройдет в Бурятии в 2023 году к 100-летию республики, сообщает правительство региона.



«На днях в Байкальской гавани в поселке Турка состоялся тренировочный турнир, в котором приняли участие профессиональные гольфисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Финляндии. Гости высоко оценили потенциал этого мероприятия, так что гольфу на льду Байкала – быть», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Планируется создать гольф-ландшафт с девятью лунками, украшенными ледяными скульптурами и уникальным ледяным дизайном, рассказала директор АНО «Международный Центр Гольф Туризма» Анна Овчинникова.

Турнир объединят с фестивалем ледяных фигур и развлекательной программой. Программа будет включать уроки по гольфу и зрительский мини-турнир для желающих.

