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Роскосмос рассказал о количестве производимых ракет «Ангара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Гендиректор космического центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал о количестве ракет-носителей «Ангара», находящихся в изготовлении на производственном объединении «Полет», сообщается на сайте Роскосмоса.

«Сейчас на ПО "Полет" в производстве 11 ракет-носителей «Ангара» — три легкого класса "Ангара-1.2" и восемь тяжелого класса "Ангара-А5"», — сказал Варочко.

Среди них — электрозаправочный макет («НЖ») ракеты «Ангара-А5» и первая летная ракета «Ангара-А5» для космодрома Восточный. Завершена сварка всех баков окислителя и горючего для первой и второй ступеней обеих ракет, изготовлены отсеки для их стыковки.

«В марте ожидается отправка всех баков и отсеков макета „НЖ“ в цех окончательной сборки, где уже находятся макетные двигатели», — добавил Варочко.

Сейчас готовность макета «НЖ» составляет 60%, а первой летной ракеты — 42–45%. Третьи ступени макета и летной ракеты, которые изготавливают в Москве, отправят в Омск для проверок на контрольно-испытательной станции перед транспортировкой на космодром Восточный.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки «Ангары» изготавливаются на омском ПО «Полет».

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