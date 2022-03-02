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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина пригрозила нанести ракетный удар по Белоруссии

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Украина не исключает возможность нанесения превентивного ракетного удара по Белоруссии, на территории которой размещены российские войска, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это», — приводит ТАСС слова Данилова, сказанные им в ответ на вопрос, может ли Украина нанести «превентивный удар по Белоруссии».

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Белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собираются делать этого впредь, заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник на заседании Совета безопасности страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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