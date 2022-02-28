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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Завершились переговоры России и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Переговоры делегаций России и Украины завершился в Белоруссии, они продолжались около шести часов.

Основной целью переговоров сегодня было обсуждение прекращения огня на территории Украины, рассказал после завершения переговоров советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Теперь участники уезжают для консультаций в Москву и Киев.

Переговоры делегаций двух стран проходили на белорусско-украинской границе в районе рядом с рекой Припять в Гомельской области. Из соображений безопасности точное место встречи не называется.

В составе украинской делегации глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник Офиса президента Михаил Подоляк. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Глава российской делегации Мединский уточнил, что следующий раунд переговоров России и Украины планируется провести на польско-белорусской границе, передает РИА Новости. Дата мероприятия пока неизвестна.

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Политика #Мир #Россия
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89134830908

Это что получается,дружба дружбой а деньги в "розь"

BadBoy91

какая дружба?????? брат, у тебя с головой норм?

Egorka72

Ты там был? Чего болтаешь за зря...

Sanektуs

Ну, вполне ожидаемо. Никто с двумя процентами мирового ВВП сюсюкаться не будет.
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