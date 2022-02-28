Атлантический циклон принесет в Новосибирск снегопады и метели

Ближайшие дни в Новосибирске будут ветреными, со снегопадами и метелями, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Все начало марта будет ветреным, циркулирует атлантический циклон. Будет слабо морозная погода со снегом, метелями», — рассказала синоптик.

Во вторник, по ее словам, скорость ветра будет достигать 9-14 метров в секунду, ожидается снегопад. Ночью будет 10-12, днем — 3-5 градусов ниже нуля.

В среду также будет дуть порывистый ветер, ожидается небольшой снег. Ночью будет минус 7-9, в дневные часы — минус 4-6 градусов с небольшим понижением в течение дня.

В ночь на четверг похолодает до 13-15, в пригороде — до 18 градусов мороза. Днем ожидается 5-7 градусов ниже нуля и порывистый ветер.