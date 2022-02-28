Американские бары и магазины избавились от водки

Некоторые американские штаты потребовали прекратить продажу водки, а бары избавляются от русского алкогольного напитка в знак протеста военного конфликта с Украиной.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс потребовал, чтобы винные магазины «убрали всю продукцию российского производства и продукцию под российским брендом», объяснив это тем, что вторжение России в Украину является «вопиющим нарушением прав человека», сообщает CNN.

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Такое решение принято в штатах Юта и Нью-Гэмпшир. При этом водка, продающаяся в большинстве магазинов, имеет только отсылки к России из-за названия, но производятся во многих странах, включая Соединенные Штаты.

Избавиться от водки в Америке решили не только по распоряжению власти, но и в знак протеста против вторжения Россию на Украину. Так, бары и развлекательные заведения в США перестанут угощать клиентов традиционным русским напитком, сообщает издание.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по освобождению Донбасса. Западные страны ответили серьезными санкциями в адрес России.