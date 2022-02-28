Американские бары и магазины избавились от водки

Некоторые американские штаты потребовали прекратить продажу
водки, а бары избавляются от русского алкогольного напитка в знак протеста
военного конфликта с Украиной.
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс потребовал, чтобы винные магазины «убрали всю продукцию российского производства и продукцию под российским брендом», объяснив это тем, что вторжение России в Украину является «вопиющим нарушением прав человека», сообщает CNN.
Такое решение принято в штатах Юта и Нью-Гэмпшир. При этом
водка, продающаяся в большинстве магазинов, имеет только отсылки к России из-за
названия, но производятся во многих странах, включая Соединенные Штаты.
Избавиться от водки в Америке решили не только по
распоряжению власти, но и в знак протеста против вторжения Россию на Украину. Так,
бары и развлекательные заведения в США перестанут угощать клиентов традиционным
русским напитком, сообщает издание.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале
военной спецоперации по освобождению Донбасса. Западные страны ответили
серьезными санкциями в адрес России.
frenchmanТы хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?
fydor55При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.
ForYouTubeВообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....
frenchmanКакие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?