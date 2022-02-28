НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Американские бары и магазины избавились от водки

Источник:
Sibnet.ru
487 3
Фото: © Sibnet.ru

Некоторые американские штаты потребовали прекратить продажу водки, а бары избавляются от русского алкогольного напитка в знак протеста военного конфликта с Украиной.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс потребовал, чтобы винные магазины «убрали всю продукцию российского производства и продукцию под российским брендом», объяснив это тем, что вторжение России в Украину является «вопиющим нарушением прав человека», сообщает CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕвросоюз расширил санкции против России

Такое решение принято в штатах Юта и Нью-Гэмпшир. При этом водка, продающаяся в большинстве магазинов, имеет только отсылки к России из-за названия, но производятся во многих странах, включая Соединенные Штаты.

Избавиться от водки в Америке решили не только по распоряжению власти, но и в знак протеста против вторжения Россию на Украину. Так, бары и развлекательные заведения в США перестанут угощать клиентов традиционным русским напитком, сообщает издание.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по освобождению Донбасса. Западные страны ответили серьезными санкциями в адрес России.


Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
ФИФА пригрозила России отстранением от футбола
Мошенники активизировались на фоне санкций против России
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Барсучиха Нюша проснулась в Иркутске
Сибирские ученые создали композиты из коры березы для борьбы с раком
Ракета «Ангара» пройдет испытания перед отправкой на космодром
Новосибирские власти рассказали о повышении цены на гречку
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (3)
Картина дня
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Началась длинная рабочая неделя
Техосмотр получит принудительную форму
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

fydor55

При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.

ForYouTube

Вообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
Sibnet.Ru